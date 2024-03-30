Bebek arabası katlanmayınca 3 kadını bağırarak otobüsten indirdi

İddiaya göre, İzmit ile Kartepe arasında sefer yapan 212 hat numaralı ve 41 J 2085 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü ile araca binen 3 kadın arasında tartışma çıktı. Şoför, bebek arabası ile otobüse binen kadınlara, bebek arabasını katlamalarını söylerken, kadınlar ise arabanın katlanmadığını söyledi. Şoför bunun üzerine yanlarında 1 aylık bebek bulunan 3 kadını bağırarak otobüsten indirdi. Kadınların indikten sonra kendisini videoya çektiği gören şoför, “Hadi çek çek nasıl güzeliz değil mi” diye tepki verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmiti Seven Biri - Derhal 3 gün seferden men edilip,KBB şoför kartı iptal edilmelidir,Haklı olmak bağırmak anlamına gelemez,mübarek Ramazan günü arabanın içi boş gözüküyor,rica etsen kaba davranmasan ne olur be adam !? Kooperatifler böyle adamlardan dolayı para kaybediyor bu gidişle 5 sene tüm hatlara Belediye arabası konur, suçlu aramasinlar aynaya bakmalari yeterli !Bu arada çok güzel falan da değilsin !
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.