Bebek arabası katlanmayınca 3 kadını bağırarak otobüsten indirdi

İzmiti Seven Biri - Derhal 3 gün seferden men edilip,KBB şoför kartı iptal edilmelidir,Haklı olmak bağırmak anlamına gelemez,mübarek Ramazan günü arabanın içi boş gözüküyor,rica etsen kaba davranmasan ne olur be adam !? Kooperatifler böyle adamlardan dolayı para kaybediyor bu gidişle 5 sene tüm hatlara Belediye arabası konur, suçlu aramasinlar aynaya bakmalari yeterli !Bu arada çok güzel falan da değilsin !