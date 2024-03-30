Kocaelispor ulusal lisans başvurusunu yaptı

Kocaelispor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında kulübümüz 30.03.2024 tarihi itibariyle Mali / Hukuki / Altyapı / Personel & İdari / Futbol Sosyal Sorumluluk ve Sportif Kriterler kapsamında olmak üzere toplam 6 kriterde yükümlülüklerini yerine getirmiş ve TFF nezdinde elektronik ortamda 2024/2025 futbol sezonu ulusal lisans başvurusunu yapmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi