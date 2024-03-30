Kocaelispor ulusal lisans başvurusunu yaptı

Kocaelispor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında kulübümüz 30.03.2024 tarihi itibariyle Mali / Hukuki / Altyapı / Personel & İdari / Futbol Sosyal Sorumluluk ve Sportif Kriterler kapsamında olmak üzere toplam 6 kriterde yükümlülüklerini yerine getirmiş ve TFF nezdinde elektronik ortamda 2024/2025 futbol sezonu ulusal lisans başvurusunu yapmıştır.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.