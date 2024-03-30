Anne ve oğlu öldü, 1 ağır yaralı

Adapazarı – Kaynarca yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Hüseyin B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana savrulmuş ve buradaki ağaçlara vurarak paramparça olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki Zeliha B., Yenikent Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kazada ağır yaralanan 34 yaşındaki Hasan B. ve ikizi Hüseyin B. ise tedavi altına alınmıştı. Feci kaza sonrası kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Hasan B.’nin’de hayatını kaybettiği ikizi Hüseyin B.’nin ise yaşam savaşının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan feci kazanın öncesinde anne ve ikiz çocuklarının alışveriş ardından iftara yetişmek için yolda oldukları öğrenildi. Kaynarca İlçesinde yaşayan ailenin hayvancılık yaptığı öğrenilirken kazayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi