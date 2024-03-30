Gazze'de ateşkes olacak mı? İsrail heyeti Kahire'de

İsrailli heyetinin, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes için müzakereler kapsamında pazar günü Mısır'a gideceği bildirilmişti.

Mısır merkezli Al Qahera News'e göre Mossad, İsrail'in yurt içi gizli servisi Shin Bet ve askeri istihbarat temsilcilerinden oluşan İsrail heyeti pazar günü Hamas ile rehine takası görüşmeleri yapmak üzere Kahire'ye ulaştı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES VE ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİ

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı David Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi