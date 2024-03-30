Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Buna göre, Bayraktar TB3'ün, Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testini başarıyla tamamladığı öğrenildi. Bayraktar TB3 Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testini başarıyla tamamladı. Gelişmeyi sosyal medyadan duyuran Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşıma "Türk Havacılığının Altın Çağı" notunu düştü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.