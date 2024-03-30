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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
30 Mar 2024 - 23:53- Asayiş G:

Bebek arabası katlanmayınca 3 kadını otobüsten indirmişti: "Seni mermi manyağı yaparım" diye tehdit etti

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Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine özel halk otobüsü sürücüsü iddiaya göre bir aylık bebekle ile birlikte 4 kadını arabadan indirdi. Arkalarından "Yürü" diye bağıran sürücünün önü bebeğin babası tarafından kesildi. Tarafların birbirini tehdit ettiği tartışmayı araya giren vatandaşlar ayırdı.

Bebek arabası katlanmayınca 3 kadını otobüsten indirmişti: "Seni mermi manyağı yaparım" diye tehdit etti mask
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Kocaeli'de özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabası ile binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu. Kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü kadınları boş olan araçtan indirdi. Kadınların hakarete maruz kaldığı görüntü vatandaşların cep telefonuna yansırken, sürücü arkalarından, "Yürü" diye bağırdı. Poz veren sürücü, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek adeta vatandaşlarla alay etti.

Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti. Bebeğin babası, “ Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun” dediği anlar da kameraya yansıdı.

Sürücü ise, "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek babayı tehdit etti. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, Ramazan

30 Mar 2024 - 23:53 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
17

Sirri - Bebek arabasını katlayacak bir de bebek ana kucağının=kangurunun içinde olacak. Panik ya da kaza anında yolcuların tahliyesine yani otobüsten inişlerine bebek arabası engel olmayacak. Ayrıca ana kucağında bulunan bebek daha güvenli olacaktır. Anne ve bebekle bu şekilde daha rahat tahliye olur. Şoför haklı ancak davranışı yanlış.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 15:32
14

Hayati Güngör - Senin 3 tane bebek arabanı katlamadan almak mecburiyetinde değil .

Herkes kendi penceresinden bakıyor.

Şöför arkadaş haklısın.

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 31 Mart 14:00
12

Kemal - Karşılıklı tehdit etmişler birbirlerini. Ne halleri varsa görsünler. Yiyin birbirinizi

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 31 Mart 11:14
11

Cemal - Katlanmdan 3 tane bebek arabası. ile binmek nedir ya başka yolcu almasınada gerek kalmaz halk otobüsünün sonrasında binemeyenlerde niye bizi almadann geçti duraklardan diye onlarda şikayetçi olurlar herkes kendini düşünüyor....

Yanıtla . 7Beğen . 8Beğenme 31 Mart 10:59
10

Lokman Hekim - Türk milletimi aman, aman herşeyi sahte yapmacık imanı, inancı, sevgisi, durustlügü, herşeyi yalan, tek gerçek var, para gerisi yalan....Türk milletimi, müslüman mı, benden uzak olsunlar lazım degil.

Yanıtla . 6Beğen . 10Beğenme 31 Mart 10:58
16

İzmi̇tli̇ - @Lokman Hekim 10 nolu yoruma cevabı: Sen göçmensin herhal! ??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Mart 15:09
15

Son Pişman - @Lokman Hekim 10 nolu yoruma cevabı: Sen hangi milletsin ?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 14:41
13

Millet - @Lokman Hekim 10 nolu yoruma cevabı: Dediklerin dogru ama Turk milleti icin degil gercekten Turk olsalar durum bu olmaz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 11:46
09

Deri̇nce'li̇m - Bakınız kesin yargı yaparak hemen infaz ediliyor şoför,3 tane bebek arabalı bayan biniyor araca ve 3 kişide bebek arabasını katlamıyor,ilk önce şoför kibarca katlarmısınız arabaları insanlar koridorda yürüyemiyor,3 bayanda oralı olmuyor, ayıptır ayıp bence şoför haklı,o çocuğun babasına gelince böyle mi evlat yetiştirip topluma kazandıracaksın çocuğunu, otobüs kamerasını baştan sona bu medya isteyip yayınlansın sonra kim haklı haksız kararını verirsiniz

Yanıtla . 10Beğen . 8Beğenme 31 Mart 10:22
08

Geri Zekalı - SAKALLI AMCA BU BİRDE KESİN SANIRSAN BU MÜBAREK AYDA ORUÇLUDUR

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 31 Mart 10:20
07

Kozluklu - Kozluk mahallesi Şehit er Tezcan Sürek sokak başındaki kamyonetle satış yapan manav görünümlü vergi ve kira odemeyen,oto park sıkıntısının olduğu sokakta işgaliyeci ne zaman kaldırılacak.

Yanıtla . 9Beğen . 3Beğenme 31 Mart 09:36
06

İzmitli - Zaten bu Miniş otobüs serviscilerin ayırarak söylüyorum tamamına yakına böyle ama suç belediyede çok yuzveriyo şimartiyi bunlari

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 31 Mart 08:59
05

Melek - Sasirdikmi hayir kocaeli normal. Mafya vari taksi ve minubusciler.

Yanıtla . 21Beğen . 1Beğenme 31 Mart 07:42
03

Körfezli - Biri mermi manyağı

Biri yumruk manyağı

Ne güzel memleket

Biz ne ara bu kadar insanlıktan uzaklaştık

Ne oldu bize böyle

Ne sevgi ne şefkat ne merhamet hiç bir şey kalmadı

Oysa ki peygamber efendimiz Hz Muhammed in ümmeti değil miyiz

Çanakkale de bizler için can veren ataların torunları değil miyiz

Allah akıl fikir versin ne diyelim

Yanıtla . 16Beğen . 2Beğenme 31 Mart 05:09
02

Pehhh - Bebek arabası katlanmamk ne demek kendi arscın bagajına katlamadan bırakabilirmisin dümeni bırak

Yanıtla . 12Beğen . 7Beğenme 31 Mart 02:55
01

Son Pişman - Acilen özel halk otobüsleri kaldırılmalı, belediye bu işi paylaşmasın zira durum kontrolden çıkıyor

Yanıtla . 19Beğen . 1Beğenme 31 Mart 01:41
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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