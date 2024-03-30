Bebek arabası katlanmayınca 3 kadını otobüsten indirmişti: "Seni mermi manyağı yaparım" diye tehdit etti

Kocaeli'de özel halk otobüsüne 1 aylık bebek ve bebek arabası ile binen 4 kadına sürücü, arabayı katlamaları uyarısında bulundu. Kadınların bebek arabasının katlanmadığını söylemesi üzerine sürücü kadınları boş olan araçtan indirdi. Kadınların hakarete maruz kaldığı görüntü vatandaşların cep telefonuna yansırken, sürücü arkalarından, "Yürü" diye bağırdı. Poz veren sürücü, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek adeta vatandaşlarla alay etti.
Olayı öğrenen bebeğin babası ise otobüsün önünü keserek sürücüyü tehdit etti. Bebeğin babası, “ Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun” dediği anlar da kameraya yansıdı.
Sürücü ise, "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" diyerek babayı tehdit etti. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Sirri - Bebek arabasını katlayacak bir de bebek ana kucağının=kangurunun içinde olacak. Panik ya da kaza anında yolcuların tahliyesine yani otobüsten inişlerine bebek arabası engel olmayacak. Ayrıca ana kucağında bulunan bebek daha güvenli olacaktır. Anne ve bebekle bu şekilde daha rahat tahliye olur. Şoför haklı ancak davranışı yanlış.
Hayati Güngör - Senin 3 tane bebek arabanı katlamadan almak mecburiyetinde değil .
Herkes kendi penceresinden bakıyor.
Şöför arkadaş haklısın.
Kemal - Karşılıklı tehdit etmişler birbirlerini. Ne halleri varsa görsünler. Yiyin birbirinizi
Cemal - Katlanmdan 3 tane bebek arabası. ile binmek nedir ya başka yolcu almasınada gerek kalmaz halk otobüsünün sonrasında binemeyenlerde niye bizi almadann geçti duraklardan diye onlarda şikayetçi olurlar herkes kendini düşünüyor....
Lokman Hekim - Türk milletimi aman, aman herşeyi sahte yapmacık imanı, inancı, sevgisi, durustlügü, herşeyi yalan, tek gerçek var, para gerisi yalan....Türk milletimi, müslüman mı, benden uzak olsunlar lazım degil.
İzmi̇tli̇ - Sen göçmensin herhal! ??
Son Pişman - Sen hangi milletsin ?
Millet - Dediklerin dogru ama Turk milleti icin degil gercekten Turk olsalar durum bu olmaz
Deri̇nce'li̇m - Bakınız kesin yargı yaparak hemen infaz ediliyor şoför,3 tane bebek arabalı bayan biniyor araca ve 3 kişide bebek arabasını katlamıyor,ilk önce şoför kibarca katlarmısınız arabaları insanlar koridorda yürüyemiyor,3 bayanda oralı olmuyor, ayıptır ayıp bence şoför haklı,o çocuğun babasına gelince böyle mi evlat yetiştirip topluma kazandıracaksın çocuğunu, otobüs kamerasını baştan sona bu medya isteyip yayınlansın sonra kim haklı haksız kararını verirsiniz
Geri Zekalı - SAKALLI AMCA BU BİRDE KESİN SANIRSAN BU MÜBAREK AYDA ORUÇLUDUR
Kozluklu - Kozluk mahallesi Şehit er Tezcan Sürek sokak başındaki kamyonetle satış yapan manav görünümlü vergi ve kira odemeyen,oto park sıkıntısının olduğu sokakta işgaliyeci ne zaman kaldırılacak.
İzmitli - Zaten bu Miniş otobüs serviscilerin ayırarak söylüyorum tamamına yakına böyle ama suç belediyede çok yuzveriyo şimartiyi bunlari
Melek - Sasirdikmi hayir kocaeli normal. Mafya vari taksi ve minubusciler.
Vatandaş - şoförün yaptığı yanına karmı kalacak.
Körfezli - Biri mermi manyağı
Biri yumruk manyağı
Ne güzel memleket
Biz ne ara bu kadar insanlıktan uzaklaştık
Ne oldu bize böyle
Ne sevgi ne şefkat ne merhamet hiç bir şey kalmadı
Oysa ki peygamber efendimiz Hz Muhammed in ümmeti değil miyiz
Çanakkale de bizler için can veren ataların torunları değil miyiz
Allah akıl fikir versin ne diyelim
Pehhh - Bebek arabası katlanmamk ne demek kendi arscın bagajına katlamadan bırakabilirmisin dümeni bırak
Son Pişman - Acilen özel halk otobüsleri kaldırılmalı, belediye bu işi paylaşmasın zira durum kontrolden çıkıyor
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.