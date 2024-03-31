Seçim günü yasakları nelerdir? Seçim gününde AVM, kafe, pazar yerleri açık mı?

31 Mart yerel seçim günü tüm Türkiye sandık başında buluşacak. Bu kapsamda, bazı seçim yasakları uygulanacak. Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar sosyal hayatı ilgilendiren birçok konuda yasak devam edecek. İşte, 31 Mart yerel seçimler dolayısıyla uygulanacak seçim günü yasakları...

SAAT 21.00'E KADAR TÜM SEÇİM YAYINLARI YASAK

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SİLAH VE BENZERİ ALETLER TAŞIMAK YASAK

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

DÜĞÜN YASAĞI AKŞAMA KADAR DEVAM EDİYOR

Seçim yasaklarına uyulması şartıyla 31 Mart günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

EĞLENCE BAZLI MEKÂNLAR KAPALI OLACAK

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak.

Buna göre; 31 Mart seçim gününde tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. Sadece lokantalarda yemek verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi