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Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu

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Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir uzman çavuş, silahla eşine ve 4 aylık bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Bebek olay yerinde hayatını kaybederken, uzman çavuşun hayati tehlikesi devam ediyor.

Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu mask
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İlçe merkezinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ YARALANDI

Eve giren ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.

UZMAN ÇAVUŞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

# sevk, ilçe, VAR, polis

31 Mar 2024 - 00:41 - Türkiye --- Okunma

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