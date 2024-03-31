Türkiye’ye doğru yola çıktı, tüm zamanların rekoru kırılacak

Türkiye genelinde bu kez sıcaklık yükselmesi uyarısı yapıldı. Afrika üzerinden ülkemize yaklaşan sıcak hava kütlesinin tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırması bekleniyor

Yağışlı ve serin hava kütlesinin ülkemizi terk etmesinin ardından aşırı sıcak hava uyarıları gelmeye başladı. Yaklaşan Afrika sıcaklıkları tüm Türkiye'de vatandaşlara ter döktürecek türden bir sıcaklığın yaşanmasına neden olacak. Daha yaz ayları başlamadan rekor sıcaklık artışı bekliyor.

Kış mevsiminin ardından bahar ayları yaşanmadan birçok ilde yaz sıcaklıkları görülmeye başlandı. Uzmanlar bu sıcaklıkların daha da artacağını belirterek vatandaşları uyarıyor. Tabiri yerinde ise seçimin hemen ardından yüksek sıcaklıklar tüm Türkiye'yi kavuracak. Hava sıcaklıklarının 1 ve 2 Nisan tarihlerinde beklenenin çok üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi