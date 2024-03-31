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- Eğitim

Karneler sil baştan

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Eğitim müfredatında bir kez daha yeniliğe gidiliyor. Son değişiklik kararı ile eğitim yılı sonunda sosyal etkinliğe katılım da en önemli başarı kıstaslarından olacak. Sadece ortaokul öğrencilerini kapsayacak düzenlemenin zamanlaması ise tartışma yarattı.

Karneler sil baştan mask
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde karnelerde tasarım ve içerik değişikliğine gittiğini duyurdu. Ortaokul öğrencilerini kapsayan değişiklikle birlikte yeni karnelere, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek. Yeni düzenlemede ortaokul karnelerinde "sosyal etkinlik" kısmı olacak ve bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile 'toplum hizmet' olarak 5 ana başlıkta not değerlendirmesi yapılacak. Ancak dönem ortasında yapılan bu değişikliğin öğretmen ve öğrencileri nasıl etkileyeceği eğitimcileri ikiye bölmüş durumda.

2025'DE UYGULANMALI

Eğitim Sosyoloğu Prof. Dr. Tunay Kamer, uygun şartlar oluşmadan yapılan değişikliklerin karışıklığa neden olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Kamer, eğitim-öğretim dönemi sonunda yeni karnelerin dağıtılmasının öğrenci ve velilerde karmaşaya neden olabileceğini ise şu sözlerle anlattı; "Halihazırda eğitim yılını yarıladık. Öğrencilerin katıldığı sosyal etkinlikler az veya çok olabilir. Hatta bu durum okuldan okula, semtlere göre değişiklik de gösterebilir. Böyle bir durum öğrencileri olumsuz etkiler. Bunun yaşanmaması için yeni uygulamanın bir sonraki eğitim-öğretim dönemine bırakılması daha uygun olur."

KARMAŞA YARATIR MI?

Eğitim sistemlerinde yapılan değişikliklerin genel olarak gelişmeye ve iyileşmeye katkı sağlayacağının altını çizen Prof. Dr. Kamer, "Fakat bu değişim bazı durumlarda istikrarsızlık ve belirsizlik oluşturabilir. Yapılan değişikliklerin mevcut ihtiyaçlara cevap vermesi ve araştırma sonucunda elde edilen verilere dayalı olması gerekli. Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler ister büyük ister küçük olsun, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için belirsizlik ve karmaşaya neden olabilir. Bundan dolayı, değişikliklerin planlı ve tutarlı bir biçimde uygulanması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Global

# sosyal, yeni, hizmet

31 Mar 2024 - 00:52 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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