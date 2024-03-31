Sandık kurulları yemin ederek göreve başladı

Bugün yapılacak olan yerel seçimler için gece saat 03.00 itibariyle seçim kurulları ve sandık başkanları çalışmaya başladı. Gece saat 03.30’da ilçe seçim kurullarında alınan seçmen pusulaları ve mühürlü zarflar oy kullanma noktaları olan okullara getirildi. Burada sandık kurulları yemin ettikten sonra saat 07.00 itibariyle sandık başkanları oy pusulalarını ve zarfları tek tek saydı. Zarflar ve pusulaların sayıları tek tek tutanak altına alındı ve siyasi partilerin müşahitleri ile birlikte imza altına alındı.