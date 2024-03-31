Süriye ÇATAK TEK-Muhammet Emin CAN-Yavuz SOLMAZ- Kocaeli’de oy kullanma işlemi başladı. 12 ilçe arasında en fazla sonucu merak edilen ilçelerden biri olan İzmit’te oy kullanma işleminde vatandaşlar erken saatte sandığa gelmeye başladı. İzmit genelinde 277 bin 958 seçmen 868 sandıkta oy kullanacak. Okullarda yoğun güvenlik önleminin alındığı seçimin sıkıntısız geçmesi için siyasi partiler de sandık müşahitleri ile birlikte okul görevlileri belirledi. Okullarda emniyet görevlileri ile birlikte siyasi partilerin görevlileri de sandık başında kuş uçurtmuyor.

SAAT 17.00'YE KADAR OY KULLANILACAK

Vatandaşlar sandıkların kapanma saati olan 17.00’ye kadar oylarını kullanacak. Oy kullanma işleminin tamamlanması sonrasında sırasıyla Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, İlçe Meclis Üyeleri ve muhtarlar için kullanılan oylar sayılacak.

Kaynak: Haber Merkezi