Haydi Kocaeli sandık başına

Türkiye genelinde Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların seçileceği yerel seçimler için heyecan başladı. Yerel seçim startı verildiğinden bu yana alanlarda konuşan adayların yerine bu kez vatandaşlar son sözü söyleyecek ve seçimini yapacak. Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.