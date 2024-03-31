Türkiye genelinde Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların seçileceği yerel seçimler için heyecan başladı. Yerel seçim startı verildiğinden bu yana alanlarda konuşan adayların yerine bu kez vatandaşlar son sözü söyleyecek ve seçimini yapacak. Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.
Haydi Kocaeli sandık başına
Seçim propagandaları bitti, adaylar sustu ve sıra vatandaşa geldi. Vatandaş sandıkta kimin belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar olacağına karar verecek. Kocaeli’de bulunan 1 milyon 533 bin 380 seçmen 4 bin 739 sandığın başına giderek kentin kaderini belirleyecek.
31 Mar 2024 - 08:36 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Süriye Çatak Tek
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.