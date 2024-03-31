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Adım adım oy kullanma rehberi

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Seçmenler, bugün yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını 5 adımda kullanabilecek. 61.4 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başında. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere 34 siyasi parti katılıyor.

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81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Seçimlerde 34 siyasi partinin adayı yarışacak. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

1- Sandık görevlisinin verdiği birleşik oy pusulalarını, zarf ve mührü alarak oyunuzu kullanmak üzere kabine geçin.

2- Mührü, tercih dairesinin dışına taşırmayın. Oy pusulalarında tercih ettiğiniz siyasi parti veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “TERCİH” veya “EVET” mührünü basın. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

3-Oyunuzu kullandığınız oy pusulalarını mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde katlayarak zarfa koyun.

4-Kabinden çıkarak oy kullandığınız zarfı sandığa atın.

5- Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy verilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# sandık, ilçe, Kocaeli, İstanbul, Büyükşehir, parti, Bursa

31 Mar 2024 - 09:33 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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