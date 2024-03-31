81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı seçilecek

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. 60 milyon seçmen için 200 bin oy sandığı hazırlanacak.

3 pusulada oy kullanılacak. Muhtar da seçildikten sonra hepsi tek bir zarfa konulacak. Oy vermeye giderken seçmen bilgi kağıdının götürülmesi zorunlu olmayacak.

31 Mart'ta seçmen kimlik kartı ile birlikte okula oy kullanmak için gelecek. Ve telefonunu da teslim etmek zorunda. 3 pusula devralacak seçmen. Biri büyükşehir seçmek için olan pusula. Bunlar illerde mavi renk olacak. Büyükşehirlerde beyaz renklerde. Sonrasında belediye meclis üyeliği için bu pusula diğeri ise ilçe belediye başkanı seçmek için olan pusula, işte bu 3 pusula mühür ve zarf ile birlikte seçmen oy kabinine gidecek.

İstenilen adaya ve partiye mührün basılmasının ardından pusulalar zarfa yerleştirilecek ve zarf sandığa işte bu şekilde atılacak.

2023 genel seçimlerinde ilk kez görme engelli seçmen için oy kullanma şablonu kullanılmıştı. Bu yerel seçimlerde de o şablon kullanılacak.

Pusulada mühür birden fazla parti ya da adayın bölmesine basılmışsa, mühür yerine başka işaret konulmuşsa kullanılan oy geçersiz sayılacak.

Pusula, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılırsa , pusulanın üzerinde yazan seçim bölgesinin adı yanlışsa yine kullanılan oy geçersiz kabul edilecek.