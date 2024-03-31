Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak. Yerel seçimlerde oy verecek seçmen de nerede oy kullanacağını öğrenmek adına araştırma yapıyor. İşte, "Nerede oy kullanacağım?" sorusunun yanıtı...

SEÇMEN KAĞITLARI DAĞITIMI BAŞLADI

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Takvim kapsamında, vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtımına başlanacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı, 24 Mart Pazar günü tamamlanacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

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Kaynak: NTV