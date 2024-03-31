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31 Mar 2024 - 09:47- Türkiye G:

Bakan Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MASAK'ın soruşturması sonrası sosyal medya fenomenlerinin el konulan mal varlığını açıkladı. Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, "Türkiye’de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu." dedi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar? mask
Bakan Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Geçtiğimiz dönemlerde operasyonlarla gündeme gelen ve mal varlıklarına el konulan  sosyal medya fenomenleri hakkında açıklamalarda bulundu. 

"TOPLAMDA 92 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU"

Yerlikaya, “Fenomenler vardı nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa dur diyoruz biz. İnceliyoruz savcımıza arz ediyoruz. Savcımızda mahkemeye iletiyor. Mahkeme de gelin bu şekilde diyor. Toplamda da  Türkiye’de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu. Bu araçları biz kimden aldık? 421 organize suç örgütünün taşınır taşınmaz mal varlığı hakkında İstanbul Emniyetimiz savcılığa, savcılıkta ilgili mahkemeye müracaat etti. Mahkeme de dedi ki biz bu müracaatı yerinde gördük. Bu taşınır araçları İstanbul Emniyetine Tahsis ettik. İstanbul Emniyetine tahsis edildikten sonra bende dedim ki bizim insanımıza eziyet edip, malından mülkünden haksız yere el koyduğu ve biz bunu çökerttik adalete teslim ettik. Anahtarını onlardan aldıysak, biz de bunu kahraman polisimize trafik devriyesi yapalım dedik." ifadelerini kullandı. 

Bakan Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?

"VERİLEN MESAJ ÇOK BÜYÜKTÜ"

Bunun dünyada da yazılı basında ve sosyal medyada çok ilgi çektiğini belirten Yerlikaya, "Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol. İster yerel, ister ulusal olsun. Eğer organize suç örgütü iseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız.” diye konuştu.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Fenomenlerin el konulan mal varlığı ne kadar?

Lüks araçların arasında Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Land Rover, Porsche Taycan ve Audi, Volvo, Mercedes ve BMW'nin son modelleri yer alıyor.

"CEZAEVİNDE YATANLARIN YÜZDE 33'Ü UYUŞTURUCUDAN"

Cezaevlerinde yatan 310 bin tutuklunun yüzde 33’ünün uyuşturucu suçlarının olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Burada Türkiye’de benim görev yaptığım 10 ay süresince 114 ton adet olarak 38 milyon adet, kök olarak 156 milyon kök ele geçirildi. 4 bin 744 kişi tutuklandı. 2 bin 403 adli kontrol var. Amerika teslim olmuş. Avrupa Birliği teslim olmuş. Belirli bir miktarda üzerinde çıktıysa cezası yok. Belirli köşeler yapmışlar oralarda kullanabilirsin. Bizim medeniyet inanç değerlerimizle bunu yapamayız. Biz eşrefi mahlukatız. Akıl devre dışı kaldığı zaman ne oluruz biz? Her türlü suçun kapısı sonuna kadar aralanır. Buna izin verebilir miyiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

# Türkiye, sosyal, HER, VAR, İstanbul, ifade

31 Mar 2024 - 09:47 - Türkiye --- Okunma

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