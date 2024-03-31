Muhtar adayı kendisini desteklemeyen kişiyi dövdü

Merkeze bağlı Babaoğlu Köyü'nde iddiaya göre, N. S. teravih namazı çıkışı 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Muhtar adayı H.G. ve O. C. tarafından şiddete uğradı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan N.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA