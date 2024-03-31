Yarımca Yelken Kulübünde sıva imalatı tamam

Spor yapmaya elverişli mekanları oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisinde çalışmalarını sürdürüyor. Körfez yelken kulübü yapım işinde dış cephe mantolama ve sıva imalatları tamamlandı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Büyükşehir’in spor kulüplerine destekleri sürüyor. Bu kapsamda yapımına başlanan Körfez ilçesi Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi yükseliyor. Zemin kat, 1. kat ve çatı katı olmak üzere 3 katlı olarak yapılan tesisin dış cephe mantolama ve sıva imalatları tamamlandı. İç kısımlarda ise elektrik alt yapı borulama işlemleri yapıldı. Islak hacim kaba sıva işlemleri ise devam ediyor.
327 METREKARE BİNA
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Körfez Yelken Kulübü, 372 metrekare alanda inşa ediliyor. Yapının bünyesinde bakımhane, kondisyon salonu, derslik, hakem odası, yönetim odası, antrenör odası ve giyinme birimleri yer alacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.