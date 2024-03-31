Büyükşehir’den Paşa Cami meydanına estetik dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ibadethanelerin çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar farklı ilçelerde bulunan çok sayıda ibadethanenin çevre düzenlemesini yapan Büyükşehir, Mehmet Ali Paşa Camii meydanını da kentsel donatılarla estetik bir görüntüye kavuşturdu. Bölgede yaşayan vatandaşların ibadetlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla meydana oturma bankları ve dekoratif beton saksılar eklendi.
OTURMA BANKLARI MONTE EDİLDİ
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 10 adet çöp kovası, 14 adet saksı beton ve 3 adet de saksı betonla caminin meydanı düzenlendi. Vatandaşların dinlenebilmeleri için Mehmet Ali Paşa Camii’nin belirlenen yerlerine 10 adet oturma bankı monte edildi. Bölge sakinleri, düzenlemelerle Mehmet Ali Paşa Camii meydanının daha konforlu ve güzel bir görünüme kavuşmasından dolayı Büyükşehir’e teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitt - Küçük Çamlıca camii oldu maaşallah
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.