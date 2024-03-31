Bebeğini ve karısını silahla vuran uzman çavuş intihar etti

İlçe merkezinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.