İzmit'te Orhan Mahallesi esnafı ve vatandaşlar iftar yaptı

Bağçeşme Camisi önünde gerçekleşen programda, mahalle sakinleri ve esnaf bir araya geldi. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan katılımcılar, hep birlikte dua etti. Programı organize eden esnaf adına konuşan Halit Gedik, amaçlarının mahalle kültürünü yeniden canlandırmak ve gençlerin kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, iftara katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA