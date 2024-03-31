Büyükgöz: “Gebzemize hayırlı olsun”

Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, oyunu Gebze Mustafa Paşa İlkokulu’nda kullandı. Sabahın erken saatinde sandık başına giderek 1325 No’lu sandıkta oyunu kullanan Büyükgöz, “ Seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize, Gebzemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.