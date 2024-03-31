Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı

Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsünün yoğun trafiği karşılayamaması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen köprü tamamlanarak hizmete sunuldu. 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimleri daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

SANAYİ VE AŞIROĞLU CADDESİNE ERİŞİM

205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve bin 280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapıldı. Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu, 2x2 yol haline getirildi. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprüyle geçilmiş olacak.

205 METRE UZUNLUKTA

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları için bin 30 metreküp öngermeli kiriş, bin 255 ton nervüllü demir kullanıldı. Bağlantı yolları içinse 3 bin 500 ton PMT, 2 bin 500 ton PMAT, bin 550 ton binder, bin 975 ton bitümlü temel, bin 235 tonda aşınma asfalt serimi yapılıyor. Yaya kaldırımları içinse 3 bin metrekare parke, 2 bin 350 metre bordür ve 2 bin 750 metre refüj bordür imalatları yapıldı. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapıldı.

Kaynak: Bülten