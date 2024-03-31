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31 Mar 2024 - 10:16- Gündem G:

Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı

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Büyükşehir’in Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için inşa ettiği yeni köprü tamamlanarak hizmete sunuldu

Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı mask
Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı
Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı
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Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsünün yoğun trafiği karşılayamaması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen köprü tamamlanarak hizmete sunuldu. 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimleri daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

 

Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı

SANAYİ VE AŞIROĞLU CADDESİNE ERİŞİM

205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve bin 280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapıldı. Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu, 2x2 yol haline getirildi. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprüyle geçilmiş olacak.

 

Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı

205 METRE UZUNLUKTA

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları için bin 30 metreküp öngermeli kiriş, bin 255 ton nervüllü demir kullanıldı. Bağlantı yolları içinse 3 bin 500 ton PMT, 2 bin 500 ton PMAT, bin 550 ton binder, bin 975 ton bitümlü temel, bin 235 tonda aşınma asfalt serimi yapılıyor. Yaya kaldırımları içinse 3 bin metrekare parke, 2 bin 350 metre bordür ve 2 bin 750 metre refüj bordür imalatları yapıldı. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapıldı.

Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı
Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı
Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı
Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı

Kaynak: Bülten

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31 Mar 2024 - 10:16 Kocaeli/ Darica- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mfd - Gerçekten çok isabet olmuş dün geçtim normalde 20 dakika beklenen yerden 2 dakikada geçtik şükür

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 13:14

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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