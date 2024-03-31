Kocaelispor taraftarı Göztepe’yi bekliyor

Ligin final maçlarından birisi olacak olan Kocaelispor Göztepe maçı 3 Nisan Çarşamba akşamı Kocaeli’de oynanacak. Bu maç öncesi Göztepe taraftarının maça ilgisinin yoğun olması beklenirken sosyal medyada Göztepe taraftarlarının Kocaeli pankartları sonrası, Kocaelispor taraftarı da pankartlarını hazırlamaya başladı. Maçın hafta içi olması sebebiyle stadın doluluk oranının ne kadar olacağı merak edilirken, mücadelede Kocaelispor’un kazanmaktan başka çaresi yok.

Kaynak: HABER MERKEZİ