Kocaelispor taraftarı Göztepe’yi bekliyor

Ligin final maçlarından birisi olacak olan Kocaelispor Göztepe maçı 3 Nisan Çarşamba akşamı Kocaeli’de oynanacak. Bu maç öncesi Göztepe taraftarının maça ilgisinin yoğun olması beklenirken sosyal medyada Göztepe taraftarlarının Kocaeli pankartları sonrası, Kocaelispor taraftarı da pankartlarını hazırlamaya başladı. Maçın hafta içi olması sebebiyle stadın doluluk oranının ne kadar olacağı merak edilirken, mücadelede Kocaelispor’un kazanmaktan başka çaresi yok.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eray.kardesler.diyanet - YENSEN.NE.OLUR.YENILSEN.NE.OLUR.SON.HUSRANDIR.KOCAEHLISPOR.GIBI.BIR.COK.KULUP.BU.ISLERIN.SONUNDA.KAPANACAKDIR.ARTIK.SON.YAKINDIR.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.