Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-18" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri tarafından aralarında Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İstanbul'un da bulunduğu 21 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
4 günden bu yana sürdürülen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Yerlikaya ayrıca operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.