O alkol grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 1 Nisan sonrası bir rakı grubuna zam geleceğini duyurdu. Erol Dündar Saki grubuna gelecek zam oranının yüzde 5 olacağını söyledi.
Saki Rakı’ya #ZamGeldi maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli.
Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız ? pic.twitter.com/dFy89PlW3S
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 30, 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.