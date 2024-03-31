Fatma Kaplan Hürriyet oyunu kullandı

İzmit Belediye Başkanı ve CHP Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet oğullarıyla birlikte oylarını kullanacakları İzmit İbni Sina İmam Hatip Lisesi’ne geldi. Fatma Kaplan Hürriyet ve Murat Hürriyet oylarını 2315 nolu sandıkta kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.