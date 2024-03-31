Vali Yavuz: Halkın iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz İzmit Ortaokulu’nda 1103 nolu sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlarla sıraya girerek oyunu kullanan Yavuz, oyunu kullandıktan sonra açıklama yaptı. Seçim güvenliği ile ilgili bilgi veren Yavuz, “31 Mart mahalli idareler seçimini yapıyoruz. Adaylara ve siyasi partilere hayırlı olsun. Kocaeli de 669 sandık bölgesinde 4 bin 739 sandıkta 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. Güven içinde seçim yapılması için 7 bin 78 personel görevlendirildi. Demokratik olgunluğa en fazla ulaşan yerlerden biri Kocaeli. Vatandaşlarımız oylarını kullanmalı. Halkın iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadan seçimin tamamlanacağını düşünüyorum.
MİLLETTİN KARARINA SAYGI DUYACAĞIZ
Valilikte GAMER’de ve ilçelerde kurduğumuz Seçim Koordinasyon merkezlerinde anlık seçimi izleyeceğiz. Sıkıntı olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Kayda değer bir olay olmadı. Seçimler biter biz bu ilde beraber yaşamaya devam edeceğiz. Gerginlikten uzak durmamız gerekiyor. Söz milletimizin ve milletimizin verdiği karara saygı duyuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.