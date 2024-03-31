İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!

Türk sporcu İbo Aslan, UFC'de çıktığı ilk maçı nakavt ile kazandı.
Organizasyondaki ilk maçında İsveçli rakibi Anton Turkalj ile karşılaşan 27 yaşındaki Türk sporcu, rakibini üçüncü rauntta nakavt etti ve mücadeleyi kazanan taraf oldu.
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"
Maçın ardından açıklamada bulunan İbo Aslan, "Buraya dövüşmeye değil, insanları nakavt etmeye geldim. Şanlı bayrağımızı her zaman dalgalandıracağım. Ne mutlu Türküm diyene!" ifadelerini kullandı.
MMA mücadelelerinde 2020 yılında Turkalj ile "Brave FC" platformunda yaptığı mücadeleyi kaybeden 27 yaşındaki sporcu, rakibinden rövanşı da nakavt ile almış oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.