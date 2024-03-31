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Altında dalgalı seyir sürüyor! İşte altın fiyatları

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Son zamanların en fazla yükselen yatırım aracı olan altında hareketlilik sürüyor. Bu hafta gram altın 2 bin 326 TL ile kendi değerini korurken; çeyrek altında düşüş yaşandı ve çeyrek 3 bin 722 TL'ye kadar geriledi. İşte, 31 Mart Pazar altın fiyatları...

Altında dalgalı seyir sürüyor! İşte altın fiyatları mask
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Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.​​​​​​​ Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Mart 2024 Pazar altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA!

Altın fiyatları son zamanlarda daha önce çıkmadığı rakamlara ulaştı. 29 Mart Cuma gününe 2 bin 325 TL'den başlayan gram altın bugün de 2 bin 326 TL'den başladı. Çeyrek altında ise ufak bir düşüş kaydedildi; dün, 3 bin 793 TL olan çeyrek bugün 3 bin 722 TL oldu.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.326,47

Satış: 2.327,74

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.229,87

Satış: 2.229,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.722,35

Satış: 3.805,85

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 14.889,38

Satış: 15.176,85

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.421,43

Satış: 7.611,70

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 14.889,38

Satış: 15.176,85

ATA ALTINI FİYATI

Alış: 16.306,23

Satış: 16.738,11

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 1.312,87

Satış: 1.743,99

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.228,91

Satış: 2.373,91

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Merkez Bankası, ifade

31 Mar 2024 - 11:29 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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