Şahin Talus oyunu kullandı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, bu sabah erken saatlerde mahalle ziyaretleriyle sandıklarda görevli teşkilat mensuplarına başarılar diledikten sonra Karşıyaka Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 1047 No’lu sandıkta oyunu kullandı.
SANDIĞA GİDELİM, OYUMUZU KULLANALIM
Başkan Talus, sandığın milli iradenin, aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesi olduğunu belirterek, “Bütün vatandaşlarımızı oyunu kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Talus daha sonra okuldaki sandık görevlilerine de kolaylıklar diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.