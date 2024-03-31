İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, oyunu kullandı

Gündoğdu İlkokulu'na ailesiyle gelen Tutuş, 2219 numaralı sandıkta oy verdi. Tutuş, çıkışta yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin İzmit'e, Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Demokrasi şöleniyle geçen bir seçim olduğunu aktaran Tutuş, "Kesintisiz 2 ay süren propaganda dönemini geride bıraktık. Artık söz de karar da milletin. Önümüzdeki dönemde Allah'ın izniyle milletimiz ilçemize hizmet etme fırsatı verirse, hazırladığımız projelerle hizmetkar olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfezli - Başkanım hayırlı olsun Rabbim utandırmasın BAŞARILARIN DAİM OLSUN
İzmit Belediyesi - İzmit'in yeni belediye başkanı hayırlı olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.