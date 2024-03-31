CHP İl Başkanı Sarı, eşi ve kızıyla oylarını kullandı

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, eşi Filiz Sarı ve kızı Serra Sarı Arslanbey İlkokulu'nda oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası Bülent Sarı ve ailesi okulları ziyaret eden CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk ve beraberindeki partililerle karşılaştı, fotoğraf çektirdi. Bülent Sarı yaptığı açıklamada, "Sakin geçen bir seçim süreci yaşıyoruz. Seçimin vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonrası için söylenecek çok da bir şey yok" dedi.