27 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti

Netflix dizisi Chilling Adventures of Sabrina'daki rolüyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu Chance Perdomo, bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Chance Perdomo’nun basın temsilcisi Variety'ye yaptığı açıklamada "Chance Perdomo'nun bir motosiklet kazası sonucu zamansız vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.
Açıklamada kazaya karışan başka bir isim olmadığı da belirtilirken genç yıldız Chance Perdomo için “Sanata olan tutkusu ve hayata karşı doymak bilmez iştahı onu tanıyan herkes tarafından hissediliyordu ve sıcaklığı en sevdiği kişilerde devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.