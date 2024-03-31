Büyükakın: Halkın tercihlerine saygı duymak lazım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eşi Figen Büyükakın, annesi Semra Büyükakın ile birlikte Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi’nde 1161 nolu sandıkta oylarını kullandı. Başkan Büyükakın oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi şöleni içinde geçmesini temenni ediyorum. Herkesi sükûnete davet ediyorum. Halkın tercihlerine saygı duymak lazım. Seçimin aramızdaki kardeşliği ve huzuru bozmasına izin vermemeliyiz. Asıl olan şehirlerin güzelleşmesi ve insanların mutlu olması” diye konuştu.