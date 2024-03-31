Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Seçim bitmeden kazandığını ilan etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başlarken, merkeze bağlı İcadiye Mahalle’sinde tek aday olarak seçime giren mahalle muhtarı İrfan Gözvur, muhtarlığını ilan etti.

Seçim bitmeden kazandığını ilan etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ da dahil 32 ilde oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, oylarını kullanmaya başladı. Şehir merkezinde 43 mahallesi bulunan Elazığ’da İcadiye Mahalle muhtarı ve muhtar adayı İrfan Gözvur tek başına yeniden mahallesinin muhtar adayı oldu.

Karşısına rakip çıkmayan Gözvur, sandıklardaki oyların sayımına geçilmeden yeniden muhtarlığını ilan etti.

Seçimlerin sabah saat 07.00 itibariyle başladığını belirten İcadiye Mahallesi muhtar ve muhtar adayı İrfan Gözvur, ''Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Muhtarlık seçimi için adaylığımı daha önceden bildirmiştim ve şu anda mevcut muhtarım. Köylerde adayı olmayan merkezde tek aday olan yer benim mahallemdir. Elazığ’da 43 mahalle içerisinde tek aday olmam gurur veriyor. Rabbim bize bunun mükafatını verdi. Herkes ektiğini biçer derler ya bizde onu biçtik. Diğer mahallelerde aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Kazasız bir şekilde seçimlerin tamamlanmasını diliyorum. Seçimler sabah saat 07.00’da başladı akşam 16.00’da bitecek. Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok. Muhtarlığımı kendi kendime ilan ettim. Sayımdan sonra da resmi olarak ilan edeceğim” dedi.

Kaynak: İHA

# sandık

31 Mar 2024 - 11:58 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem mask
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Sandık “Dünyanın en uzun boylu kadını”nın evine gitti mask
Sandık “Dünyanın en uzun boylu kadını”nın evine gitti
Seçim bitmeden kazandığını ilan etti mask
Seçim bitmeden kazandığını ilan etti
İşte Türkiye’nin en yaşlı seçmeni mask
İşte Türkiye’nin en yaşlı seçmeni
Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kan aktı! Ölü ve yaralılar var mask
Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kan aktı! Ölü ve yaralılar var
Bakan Yumaklı oyunu Ankara'da kullandı mask
Bakan Yumaklı oyunu Ankara'da kullandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL