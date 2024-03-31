ABD'de uçak düştü: 2 kişi öldü

ABD'nin Kaliforniya etaletinde küçük uçak düştü. Uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
Truckee Polis Departmanının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen küçük uçak kazasının detaylarına yer verildi.
Açıklamada, "Socata TBM" tipi tek motorlu uçağın Truckee Tahoe Havaalanı'na inmeye çalışırken Kaliforniya eyaletinde bulunan Truckee kasabası yakınlarına düştüğü kaydedildi.
Kaza sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi'nin kazaya ilişkin ortak soruşturma yürütecekleri ifade edildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.