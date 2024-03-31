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31 Mar 2024 - 12:00- Gündem G:

Derince’de genci yaşlısı başkanını belirlemek için sandığa gitti

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31 Mart Mahalli İdareler seçimi için Derince’de vatandaşlar sandığa giderek oylarını kullanıyor.

Yavuz Solmaz
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Derince’de genci yaşlısı başkanını belirlemek için sandığa gitti mask
Derince’de genci yaşlısı başkanını belirlemek için sandığa gitti
Derince’de genci yaşlısı başkanını belirlemek için sandığa gitti
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DERİNCE’DE OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

Derince’de seçmenler oy kullanma işleminin başladığı 08.00’den itibaren sandığa gitti. İlçe genelinde 111 bin 93 vatandaşın oy kullanma hakkı bulunurken 337 sandık kuruldu. Ramazan ayı olması sebebiyle okullar sabah saatlerinde boş kalırken saatlerin ilerlemesiyle vatandaşların sandığa ilgisi arttı. Derince Belediye Başkanı olan Zeki Aygün de sandığa giderek oyunu kullandı.

İLÇE BAŞKANLARI VE ADAYLAR SANDIĞA GİTTİ

Derince’de siyasi parti ilçe başkanları da oylarını kullandı. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan oyunu kullanarak belediye başkan adayı İbrahim Şirin ile birlikte süreci takibe çekildi. CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe de ilçe başkanı Çağatay Yamen ile birlikte sahada yer aldı. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin de oyunu ikameti olan Derince’de kullandı.

GENÇ VE YAŞLISI HERKES OYUNU KULLANDI

Derince’de siyasilerin dışında her yaştan vatandaş sandığa giderek görevlerini yerine getirdi. 22 yaşında olan Ahmet Koray Saçu babası Rasim Saçu (59) ile birlikte Derince Çenesuyu Ortaokulu’nda 1320 numaralı sandıkta oylarını kullandı. TÜPRAŞ emeklisi olan 59 yaşındaki Nurettin Demir’de sabahın erken saatlerinde Çenesuyu Ortaokulu 1324 numaralı sandığa giderek oyunu kullandı. Sabancı Ortakları Ve Çalışanları İlköğretim Okulu’nda yaşlı vatandaşların sandığa gittiği görüldü. 85 yaşında olan Fadime Karamuz, 1211 numaralı sandıkta oyunu attı. 1210 numaralı sandıkta oyunu kullanan 87 yaşındaki Selahattin Pulat’ta şıklığı ile dikkat çekti.. 23 yaşında olan Samet Can Macer’de Sabancı Ortakları Okulu 1212 nolu sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi. Yavuz SOLMAZ

Derince’de genci yaşlısı başkanını belirlemek için sandığa gitti

59 yaşında TÜPRAŞ emeklisi olan Nurettin Demir erken saatlerde sandığa giderek oyunu kullandı.

Derince’de genci yaşlısı başkanını belirlemek için sandığa gitti

Derince Çenesuyu Ortaokulu’nda baba ve oğul birlikte oy kullanmaya geldi. Baba Rasim Saçu ve oğlu Ahmet Koray Saçu oylarını birlikte sandığa attı.

Derince’de genci yaşlısı başkanını belirlemek için sandığa gitti


85 yaşında olan yürümekte zorluk çeken Fadime Karamuz’da sandığa giderek oy kullandı. Karamuz oy kullandıktan sonra oyun hayırlı olmasını diledi.

Derince’de genci yaşlısı başkanını belirlemek için sandığa gitti

23 yaşında olan Samet Can Macer de oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Derince’de genci yaşlısı başkanını belirlemek için sandığa gitti


Emekli olarak hayatına devam eden ve 87 yaşında olduğunu öğrendiğimiz Selahattin Pulat sandıkta şıklığı ile dikkat çekti. Pulat gömleği, kravatı ve ceketi ile oyunu kullandı.

# Büyükşehir, HER, parti, ilçe, başkan, Ramazan, sandık, Derince

31 Mar 2024 - 12:00 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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