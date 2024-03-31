Yasin Özlü, eşi ile birlikte oyunu kullandı

Cumhur İttifakı ve AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü ve eşi Yuvacık İlkokulu'nda kurulan 1085 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Özlü, "31 Mart Yerel Seçimleri için hamdolsun oyumuzu kullandık. Başiskele'mizde güzel bir demokratik ortam oluştu. Bizim kentimizde her seçim bayram havasında geçmiştir. Allah'ın izniyle bu günümüz de birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde geçecektir. Seçimlerimizin başta Başiskele'miz olmak üzere, ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimde görevli sandık başkanından müşahidlere kadar tüm herkese kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi