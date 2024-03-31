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31 Mar 2024 - 12:56- Asayiş G:

Cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı

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Gölcük’te otogarda çay ocağında aralarında arazi anlaşmazlığı olan Muzaffer Ece’yi başından vurarak öldüren Osman Çelik tutuklandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
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Cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı
Cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı
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Gölcük Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Gölcük Otogarı'nda Cuma günü meydana gelen olayda Osman Çelik aralarında husumet olan Muzaffer Ece’yi başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Osman Çelik polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Osman Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı

"MUZAFFER’İ ÖLDÜRDÜM, ELVEDA HAYAT"
Osman Çelik’in cinayet saatinden hemen önce, “Sıra bende koçum bakalım karanlıkta da fedailik devam eder mi. Toplama malzeme ürünü” yazdığı görüldü. Muzaffer Ece’yi öldürdükten sonra olay yerinden uzaklaşan Osman Çelik sosyal medya hesabından, “Muzaffer’i öldürdüm elveda hayat” paylaşımı yaptığı belirlendi.

Cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı

CİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI
Muzaffer Ece ile Osman Çelik’in akraba oldukları ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldukları, davanın devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Osman Çelik çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# sosyal, polis, Gölcük, sevk

31 Mar 2024 - 12:56 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Sakinim - Şimdi çözüldü arazi sorunları, aslında 2 metrekareye ihtiyaçları varmış , birisi mezar birisi hücre için

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 31 Mart 14:14
01

Esentepe - Kafanız basmıyormu arkadaşlar ya Allah aşkına bu kainatın yeryüzünün tek sahibi yüce rabbimindir para hırsı arazi hırsı Mal mülk hırsı boş …

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 31 Mart 13:53

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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