Cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı

Gölcük Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Gölcük Otogarı'nda Cuma günü meydana gelen olayda Osman Çelik aralarında husumet olan Muzaffer Ece’yi başından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Osman Çelik polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Osman Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
"MUZAFFER’İ ÖLDÜRDÜM, ELVEDA HAYAT"
Osman Çelik’in cinayet saatinden hemen önce, “Sıra bende koçum bakalım karanlıkta da fedailik devam eder mi. Toplama malzeme ürünü” yazdığı görüldü. Muzaffer Ece’yi öldürdükten sonra olay yerinden uzaklaşan Osman Çelik sosyal medya hesabından, “Muzaffer’i öldürdüm elveda hayat” paylaşımı yaptığı belirlendi.
CİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI
Muzaffer Ece ile Osman Çelik’in akraba oldukları ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldukları, davanın devam ettiği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Osman Çelik çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sakinim - Şimdi çözüldü arazi sorunları, aslında 2 metrekareye ihtiyaçları varmış , birisi mezar birisi hücre için
Esentepe - Kafanız basmıyormu arkadaşlar ya Allah aşkına bu kainatın yeryüzünün tek sahibi yüce rabbimindir para hırsı arazi hırsı Mal mülk hırsı boş …
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.