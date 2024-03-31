Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Sandık “Dünyanın en uzun boylu kadını”nın evine gitti

ABONE OL Google News Sayfamız

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası 27 yaşındaki Rümeysa Gelgi yerel yöneticileri seçmek için oyunu kullandı.

Sandık “Dünyanın en uzun boylu kadını”nın evine gitti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Karabük'te Safranbolu  İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'nde bulunan evine seyyar sandık götürdü.

8801 No’lu sandıkta oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada oyunu kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

"FİZİKSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN YARARLI BİR UYGULAMA"

Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür eden Gelgi, "Muhtar adayını seçememiş oldum seyyar sandık sebebiyle ama benim için de sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Geçtiğimiz yıl hariç önceki yıllarda atandığım okula giderek oy kullanıyordum. Tabii ki fiziksel olarak bazı zorlukları oluyordu, seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için oldukça yararlı bir uygulama" diye konuştu.

5 DÜNYA REKORU VAR

Gelgi’nin “dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı", “dünyanın en uzun boylu kadını”, "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" rekorları bulunuyor.

Kaynak: İHA

# seçim, ilçe, sandık, VAR

31 Mar 2024 - 13:06 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem mask
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Sandık “Dünyanın en uzun boylu kadını”nın evine gitti mask
Sandık “Dünyanın en uzun boylu kadını”nın evine gitti
Seçim bitmeden kazandığını ilan etti mask
Seçim bitmeden kazandığını ilan etti
İşte Türkiye’nin en yaşlı seçmeni mask
İşte Türkiye’nin en yaşlı seçmeni
Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kan aktı! Ölü ve yaralılar var mask
Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde kan aktı! Ölü ve yaralılar var
Bakan Yumaklı oyunu Ankara'da kullandı mask
Bakan Yumaklı oyunu Ankara'da kullandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL