Adım adım şampiyonluğa

LİDERE DERİNCE ÇELMESİ
Yeşil siyahlılar konuk olduğu Arnavutköy’ü Efe Bera ile Ege Bilim’in golleriyle 2-0 mağlup etti. İlk 3’ü garantileyen Kocaelispor’un gençleri Derince’den güzel bir haberle de sevindi. Belediye Derincespor sahasında maç fazlası ile lider durumdaki Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Tuzla ekibi bu maçla normal sezonu tamamladı. Böylece yeni puan durumu Tuzlaspor 50 puan ile lider, Kocaelispor ve Erok 49’ar puanla iki ve üçüncü olarak belirlendi. Kocaelispor normal sezonun maçında Esenler Erok’u İzmit’te konuk edecek. İki takım arasındaki İstanbul’daki maç 0-0 sona ermişti. Ekibimiz bu maçı kazandığı takdirde grup şampiyonu olarak eleme maçlarında seri başı olacak.
ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKLAŞTI
Gençler deplasmanda oynadığı maçta rakibini 2-0 yendi ve şampiyonluğa çok yaklaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.