Adım adım şampiyonluğa

LİDERE DERİNCE ÇELMESİ

Yeşil siyahlılar konuk olduğu Arnavutköy’ü Efe Bera ile Ege Bilim’in golleriyle 2-0 mağlup etti. İlk 3’ü garantileyen Kocaelispor’un gençleri Derince’den güzel bir haberle de sevindi. Belediye Derincespor sahasında maç fazlası ile lider durumdaki Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Tuzla ekibi bu maçla normal sezonu tamamladı. Böylece yeni puan durumu Tuzlaspor 50 puan ile lider, Kocaelispor ve Erok 49’ar puanla iki ve üçüncü olarak belirlendi. Kocaelispor normal sezonun maçında Esenler Erok’u İzmit’te konuk edecek. İki takım arasındaki İstanbul’daki maç 0-0 sona ermişti. Ekibimiz bu maçı kazandığı takdirde grup şampiyonu olarak eleme maçlarında seri başı olacak.

ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKLAŞTI

Gençler deplasmanda oynadığı maçta rakibini 2-0 yendi ve şampiyonluğa çok yaklaştı.