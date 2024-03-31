Kartepe'de sandık başına gidildi

Kartepe'de ikamet eden vatandaşlar da sandık başına gitti. Bir önceki seçime göre okullarda hareketlilik oldukça azdı. 103 bin 31 seçmenin, 319 sandığın bulunduğu Kartepe'de muhtar adayları oy kullanılan okullar arasında mekik dokudu. Bazı muhtar adaylarının pusulasının oy kullanılan kabinlerinden alındığı öğrenildi. Alınan muhtar pusulaları yerine hızla yenileri koyuldu.