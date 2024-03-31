Karamürselliler sandığa koştu

SABAH SAATLERİ SAKİNDİ

Seçimlerin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle seçmen öğle saatlerinde ve öğleden sonra sandıklara gitti. 2019 yerel seçimlerinde 42 bin 975 seçmenin 35 bin 441’i sandığa gitmiş ve oyunu kullanmıştı. Bu seçimde katılımın yüksek olması bekleniyor. Oy kullanmaya gelen yaşlı ve sağlık sorunu yaşayan seçmenlere ise görevliler yardımcı oldu.