Karamürselliler sandığa koştu

SABAH SAATLERİ SAKİNDİ
Seçimlerin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle seçmen öğle saatlerinde ve öğleden sonra sandıklara gitti. 2019 yerel seçimlerinde 42 bin 975 seçmenin 35 bin 441’i sandığa gitmiş ve oyunu kullanmıştı. Bu seçimde katılımın yüksek olması bekleniyor. Oy kullanmaya gelen yaşlı ve sağlık sorunu yaşayan seçmenlere ise görevliler yardımcı oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.