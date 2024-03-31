7 bin 87 güvenlik personeli görevde

Seçim güvenliği için 7 bin 87 güvenlik personeli görev yapıyor. Emniyet ve jandarma ekipleri seçimin güven ortamında geçmesi için tüm tedbirleri uyguluyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 5 bin 300 emniyet personeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman öncülüğünde görevde. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bin 446 jandarma personeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt öncülüğünde sorumluluk alanlarında görev yapıyor. Oy verme işleminin yapıldığı okullarda görevli polisler yaşlı ve engelli vatandaşların sandık başına gitmesi için de yardımcı oldu.