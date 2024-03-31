Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa sürede iki seçim milletimizi yordu. Sizleri de yordu.

Çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel seçimlerde hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçimler yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak.

Bir yandan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı bir yanda yerel seçimler bunların yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Tüm sandık kurulu mensubu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum"

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Toplamda 34 siyasi partinin adaylarını yarıştırdığı seçimde ise ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin yurt içi, yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oyların kesin seçim sonuçları ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilecek.

YSK tarafından 21 Mart tarihinde başlatılan seçim yasaklarının bitmesi ile birlikte tüm Türkiye’den seçim sonuçlarına dair ilk veriler gelmeye başlayacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ