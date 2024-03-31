1 Nisan’dan itibaren trafiğe çıkacak sürücüler dikkat: Artık zorunlu olmayacak!

Kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde bitecek. Türkiye genelinde 1 Nisan’a kadar devam edecek olan kış lastiği uygulamasına uymak zorunlu. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Kış lastiği uygulaması belirlenen tarihlerde zorunlu tutuluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ