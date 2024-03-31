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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
31 Mar 2024 - 14:29- Gündem G:

31 Mart Seçim Sonuçları İlçe İlçe Partilerin Oy Oranları Özgür Kocaeli'de

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Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidiyor. Kocaeli ve ilçelerine ait seçim sonuçları, ayrıntılı ve anlaşılır seçim haritası ve tüm detaylarıyla “https://secim2024.ozgurkocaeli.com.tr/”dan takip edilebilecek. Kocaeli’de bulunan 1 milyon 533 bin 380 seçmen 4 bin 739 sandığın başına giderek kentin kaderini belirleyecek.

31 Mart Seçim Sonuçları İlçe İlçe Partilerin Oy Oranları Özgür Kocaeli'de mask
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31 Mart 2024 Pazar günü  Türkiye’de yaklaşık 61 milyon seçmen  sandık başında olacak. Yerel seçimlerde seçmen, 81 il, 973  ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirleyecek. 

KOCAELİ'DE 4 BİN 739 SANDIK

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. 

Yerel  Seçim Sonuçları Özgür Kocaeli Gazetesi'nde

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini bekliyor. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Özgür Kocaeli Gazetesi'nin yerel seçime özel hazırladığı https://secim2024.ozgurkocaeli.com.tr/ sitesinde bulunan seçim haritasında, ilçe ilçe seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak takip edilebilecek. Kocaeli ve ilçelerinin seçim sonuçlarını harita üzerinde seçerek  parti ve aday isimlerine göre görüntüleyebileceksiniz.

31 Mart Pazar günü seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI TAKİBİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYISI 

İlçe               Sandık Sayısı          Seçmen Sayısı

Başiskele              263                      85.212

Çayırova              319                      108.849

Darıca                  493                       165.400

Derince                337                      111.093

Dilovası               111                      36.694

Gebze                   875                      295.617

Gölcük                 405                      133.193

İzmit                    868                      277.958

Kandıra                172                      39.164

Karamürsel          152                      46.243

Kartepe                319                      103.031

Körfez                  399                      130.631

Toplam               4.713                    1.533.085

Kaynak: Haber Merkezi

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31 Mar 2024 - 14:29 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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