31 Mart Seçim Sonuçları İlçe İlçe Partilerin Oy Oranları Özgür Kocaeli'de

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye’de yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başında olacak. Yerel seçimlerde seçmen, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirleyecek.

KOCAELİ'DE 4 BİN 739 SANDIK

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.

Yerel Seçim Sonuçları Özgür Kocaeli Gazetesi'nde

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini bekliyor. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Özgür Kocaeli Gazetesi'nin yerel seçime özel hazırladığı https://secim2024.ozgurkocaeli.com.tr/ sitesinde bulunan seçim haritasında, ilçe ilçe seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak takip edilebilecek. Kocaeli ve ilçelerinin seçim sonuçlarını harita üzerinde seçerek parti ve aday isimlerine göre görüntüleyebileceksiniz.

31 Mart Pazar günü seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI TAKİBİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYISI

İlçe Sandık Sayısı Seçmen Sayısı

Başiskele 263 85.212

Çayırova 319 108.849

Darıca 493 165.400

Derince 337 111.093

Dilovası 111 36.694

Gebze 875 295.617

Gölcük 405 133.193

İzmit 868 277.958

Kandıra 172 39.164

Karamürsel 152 46.243

Kartepe 319 103.031

Körfez 399 130.631

Toplam 4.713 1.533.085

Kaynak: Haber Merkezi