31 Mart Seçim Sonuçları İlçe İlçe Partilerin Oy Oranları Özgür Kocaeli'de

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye’de yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başında olacak. Yerel seçimlerde seçmen, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirleyecek.
KOCAELİ'DE 4 BİN 739 SANDIK
Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gidecek. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.
Yerel Seçim Sonuçları Özgür Kocaeli Gazetesi'nde
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini bekliyor. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Özgür Kocaeli Gazetesi'nin yerel seçime özel hazırladığı https://secim2024.ozgurkocaeli.com.tr/ sitesinde bulunan seçim haritasında, ilçe ilçe seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak takip edilebilecek. Kocaeli ve ilçelerinin seçim sonuçlarını harita üzerinde seçerek parti ve aday isimlerine göre görüntüleyebileceksiniz.
31 Mart Pazar günü seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabileceksiniz.
SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI TAKİBİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
KOCAELİ’DE İLÇE İLÇE SANDIK VE SEÇMEN SAYISI
İlçe Sandık Sayısı Seçmen Sayısı
Başiskele 263 85.212
Çayırova 319 108.849
Darıca 493 165.400
Derince 337 111.093
Dilovası 111 36.694
Gebze 875 295.617
Gölcük 405 133.193
İzmit 868 277.958
Kandıra 172 39.164
Karamürsel 152 46.243
Kartepe 319 103.031
Körfez 399 130.631
Toplam 4.713 1.533.085
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.