Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı

31 Mart yerel seçimleri heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Çayırova'da da yaşanıyor. Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle İlkokulu'na giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi ve oyunu kullandı. Yenimahalle İlkokulu'nda 1294 numaralı sandıkta oyunu kullanan Çiftçi, okuldaki sandık görevlilerini de ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Oy kullanırken açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Bugün yine bir yerel seçimde hep beraber Çayırova olarak oy kullanıyoruz. Rabbim kullandığımız oyları hayırlara vesile eylesin inşallah. Tüm illerimize, ilçelerimize, beldelerimize ve şehirlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

OKULLARI TEK TEK GEZDİ

Öte yandan, Çayırova Beledşye Başkanı ve Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçede bulunan okulları da tek tek ziyaret ederek seçim için mesai harcayan sandık kurullarıyla selamlaştı. Oy kullanma işlemi için sandık başına giden vatandaşlarla da sohbet eden Çiftçi, tüm Çayırovalıları oy kullanmaya davet etti.

Kaynak: Bülten