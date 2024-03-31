Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan  Adayı Bünyamin Çiftçi,  Yenimahalle İlkokulu'nda sandık başına giderek oyunu kullandı.

Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı mask
Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı
Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart yerel seçimleri heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Çayırova'da da yaşanıyor. Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle İlkokulu'na giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi ve oyunu kullandı. Yenimahalle İlkokulu'nda 1294 numaralı sandıkta oyunu kullanan Çiftçi, okuldaki sandık görevlilerini de ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Oy kullanırken açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Bugün yine bir yerel seçimde hep beraber Çayırova olarak oy kullanıyoruz. Rabbim kullandığımız oyları hayırlara vesile eylesin inşallah. Tüm illerimize, ilçelerimize, beldelerimize ve şehirlerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı

OKULLARI TEK TEK GEZDİ

Öte yandan, Çayırova Beledşye Başkanı ve Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçede bulunan okulları da tek tek ziyaret ederek seçim için mesai harcayan sandık kurullarıyla selamlaştı. Oy kullanma işlemi için sandık başına giden vatandaşlarla da sohbet eden Çiftçi, tüm Çayırovalıları oy kullanmaya davet etti.

Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı
Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı
Bünyamin Çiftçi oyunu kullandı

Kaynak: Bülten

# seçim, parti, sandık, başkan, Cumhur İttifakı
# ÇAYIROVA BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz” mask
Çiftçi: “Sizler için gayret göstermeye devam edeceğiz”
Çayırova’da YKS ücretleri hesaplara yatmaya başladı mask
Çayırova’da YKS ücretleri hesaplara yatmaya başladı
Çiftçi: İlçemizin etrafına yeni yol ağı öreceğiz mask
Çiftçi: İlçemizin etrafına yeni yol ağı öreceğiz
Çiftçi, Çayırovalıların hanelerine konuk oluyor mask
Çiftçi, Çayırovalıların hanelerine konuk oluyor
Çayırovalılar, Aşıklar Şöleni’nde bir araya geldi mask
Çayırovalılar, Aşıklar Şöleni’nde bir araya geldi
Çiftçi: “Vaat ettiklerimizden daha fazlasını yaptık” mask
Çiftçi: “Vaat ettiklerimizden daha fazlasını yaptık”
Bünyamin Çiftçi, işçileri mesaiye uğurladı mask
Bünyamin Çiftçi, işçileri mesaiye uğurladı
Çayırova Millet Bahçesi kendini gösterdi mask
Çayırova Millet Bahçesi kendini gösterdi
Çayırova Belediyesi, Ormanspor’u son saniye basketiyle yendi mask
Çayırova Belediyesi, Ormanspor’u son saniye basketiyle yendi
Belediye başkanı sahneye çıktı, kulakların pasını sildi mask
Belediye başkanı sahneye çıktı, kulakların pasını sildi

31 Mar 2024 - 14:46 Kocaeli/ Çayirova- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.334.915 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

CHP İl Başkanı Sarı, eşi ve kızıyla oylarını kullandı mask
CHP İl Başkanı Sarı, eşi ve kızıyla oylarını kullandı
Şahin Talus oyunu kullandı mask
Şahin Talus oyunu kullandı
İzmit’te 5 bin AK Partili sahada olacak mask
İzmit’te 5 bin AK Partili sahada olacak
Vali Yavuz: Halkın iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz mask
Vali Yavuz: Halkın iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz
MHP İl Başkanı Demirbaş oyunu kullandı mask
MHP İl Başkanı Demirbaş oyunu kullandı
Eşiyle birlikte oy kullandı mask
Eşiyle birlikte oy kullandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL